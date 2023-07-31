Генштаб Украины назвал горячие точки на фронте

За прошедшие сутки российские войска на востоке Украины пытались атаковать на ряде направлений, было более 40 боев, сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке во вторник, 1 августа.

По его данным, россияне возле Старомайорского пытались восстановить утраченное положение. Силы обороны Украины на Марьинском направлении сдерживают наступление россиян.

«На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового в Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области», - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что украинцы продолжают наступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях и, в частности, закрепляются на достигнутых рубежах.