Стали известны требования США и «Талибана» друг к другу

В ходе переговоров между США и представителями находящегося у власти в Афганистане движения «Талибан» в столице Катара Дохе американцы выразили готовность и впредь вести переговоры с талибами об экономической стабильности и борьбе с наркоторговлей, отметив при этом свою озабоченность с правами человека. Талибы потребовали вернуть иностранные активы афганского Центробанка, сообщает BBC со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Как стало известно, Вашингтон в ходе первой встречи с представителями талибов выразил готовность к дальнейшим техническим переговорам с талибами об экономической стабильности и борьбе с наркоторговлей.

Госдеп отметил улучшение финансовой ситуации в Афганистане, включая снижение инфляции, а также с удовлетворением отметил сокращение посевов опиумного мака в рамках введенного в 2022 году запрета и выразил готовность к продолжению сотрудничества в деле борьбы с наркотиками. В то же время США выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Афганистане и вновь призвали «Талибан» отменить запрет на получение девочками среднего образования, позволить женщинам заниматься профессиональной деятельностью и освободить находящихся под стражей американцев.

Со своей стороны талибы призвали отменить запрет на передвижения и другие ограничения для лидеров «Талибана» и вернуть иностранные активы афганского Центробанка, сообщило правительство в Кабуле.

Исламский эмират Афганистан вновь подчеркнул, что отмена запрета на передвижения лидеров «Талибана» и возвращение резервов Центробанка имеют решающее значение для установления доверия, «чтобы афганцы получили возможность развивать экономику, не завися от иностранной помощи», — заявил представитель МИД Афганистана.

Большинство руководителей движения должны запрашивать разрешение на поездки у Организации Объединенных Наций. Банковский сектор Афганистана после возвращения к власти талибов парализован из-за санкций, иностранные активы афганского Центробанка на сумму в 7 млрд долларов были заморожены в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке. Ныне половина этих средств хранится в афганском фонде с головным офисом в Швейцарии.