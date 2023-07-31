В Британии назвали потери России в Украине

Потери российской армии в войне против Украины составляют более 200 тысяч человек убитыми и ранеными. УНИАН передает, что такие цифры привел политический координатор Великобритании Фергюс Экерсли на заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы все видели, как сотни тысяч российских войск вторглись в эту суверенную страну, незаконно и неспровоцированно. ...Россия посылает на смерть тысячи своих юношей. По подсчетам, в Украине погибли или получили ранения более 200 тысяч российских военных», – утверждает Экерсли.

Британский дипломат отметил, что «единственный путь к устойчивому миру в Украине для президента Путина заключается в том, чтобы прекратить свое незаконное вторжение, вывести свои войска и тем самым продемонстрировать, что он готов участвовать в мирных условиях, которые уважают Устав ООН».