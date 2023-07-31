Стали известны подробности смерти Сурета Гусейнова

Стали известны подробности кончины бывшего премьер-министра Азербайджана Сурета Гусейнова. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую прессу, с письменным заявлением по этому поводу выступил заведующий университетской больницы Medipol Mega в Стамбуле профессор Айдын Унал.

По словам Унала, в связи с внезапной потерей сознания и сердечным приступом в аэропорту Стамбула утром 30 июля Гусейнов был интубирован в машине скорой помощи и доставлен в Стамбульскую государственную больницу Арнавуткёй. Гусейнова перевели в отделение интенсивной терапии третьего уровня больницы Medipol Mega.

При первичном осмотре было установлено, что он находится без сознания и дыхания, а также что у него остановлено сердцебиение. В связи с этим были проведены реанимационные действия и необходимые лечебные процедуры. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь Сурета Гусейнова не удалось.

Сообщается, что Сурет Гусейнов будет похоронен в Гяндже.