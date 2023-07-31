В России волна поджогов военкоматов

Согласно сообщению российских СМИ, в Можайске жительницу обманули телефонные мошенники, представившись сотрудниками банка. Они подстроили ситуацию так, чтобы она поверила, что кто-то пытается взять кредит на ее имя в военкомате. Мошенники предложили женщине облить стекла здания жидкостью для розжига, что вызвало панику и суету в помещении.

В Подольске два пенсионера подожгли военкомат. Они долго стояли у здания, пытаясь разобраться с телефонами, после чего один из них кинул что-то, что привело к взрыву. Полиция задержала пенсионеров на месте происшествия.

В Калуге 77-летняя женщина бросила коктейль Молотова в военкомат, угрожая взорвать все. Хотя боеприпас не был обнаружен, здание было повреждено, а женщину задержали.

В Омске студентку педагогического колледжа обманули, сообщив ей о кредите на ее имя и предложив поджечь здание банка. Оказалось, что по этому адресу располагался военкомат.

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина попытался протаранить ворота военкомата и бросил два коктейля Молотова в его дверь. Подозреваемого задержали, а машину проверили кинологи.

В Республике Татарстан женщина с рюкзаком бросила бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата. Бутылка разбилась, но возгорания не произошло. Женщину задержали и доставили в полицию.