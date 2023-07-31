Зеленский собрал силовиков и военных

Президент Украины Владимир Зеленский 1 августа заслушал доклады силовиков и военных. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно сообщению, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту об атаках на приграничные области и обстреле Харькова этой ночью. «Заслушал Главкома Залужного по поводу ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО - командующий Олещук», - отметил глава украинского государства.

Зеленский добавил, что также был закрытый доклад начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.