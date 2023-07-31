Индийские власти приостановили работу интернета и направили тысячи военизированных формирований и полицейских в северный штат Харьяна в связи с межконфессиональным насилием, охватившим Меват Нух, неподалеку от Гургаона в понедельник. Пять человек погибли и десятки получили ранения в результате религиозных столкновений между индусами и мусульманами, вспыхнувших во время шествия индуистских националистических группировок в преимущественно мусульманском районе, пишет индийское издание Mint.

Насилие вспыхнуло в понедельник после того, как правые индуистские группы «Баджранг Дал» и «Вишва Хинду Паришад» возглавили религиозную процессию в районе Нух в Харьяне, преимущественно населенном мусульманами. Индийские СМИ сообщили, что столкновения начались после того, как стало известно о планах Мону Манесара присоединиться к религиозной процессии. Монесар, который является членом группы «Баджранг Дал», разыскивается полицией в качестве подозреваемого в убийстве двух мусульман, чьи тела были сожжены в феврале. Мусульманская община усмотрела в этом прямой вызов.

На кадрах из Нуха видно, как толпа забрасывала камнями, поджигала автомобили и подвергала вандализму магазины. Полиция применила слезоточивый газ и произвела выстрелы в воздух, чтобы разогнать толпу. Столкновения распространились на пригороды Дели Гургаон, Фарибад и Палвал. Полиция также запретила собрания четырех и более человек в пострадавших от насилия районах. Правительство штата Харьяна заявило, что запрещает все услуги мобильного интернета и SMS в районе Нух до 2 августа, «чтобы остановить распространение дезинформации и слухов через различные платформы социальных сетей».