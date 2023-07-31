При совместной организации Министерства молодежи и спорта, Фонда молодежи, Коллегии адвокатов Азербайджана и Общественного союза поддержки образования молодежи состоялась II Летняя школа для молодых студентов-адвокатов, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

55 студентов, принявших участие в Летней школе, проходившей в Шеки с 26 по 30 июля, прошли обучение по составлению процессуальных документов, юридическому письму, проведению встреч с гражданами, правилам дачи советов, ораторскому мастерству и другим направлениям с целью повышения профессиональных знаний.

В ходе Летней школы были также проведены «Карьерные беседы» с участием адвоката Али Гусейнова, а также организован «постановочный» суд с участием адвоката Гюнай Султановой, судьи Шекинского районного суда Эльшана Велиева и сотрудника Генпрокуратуры Тамерлана Нифталиева в качестве тренеров. Были проведены и другие мероприятия с участием профессиональных юристов.

Кроме того, для студентов организовали интеллектуальные и спортивные игры, поездку во Дворец Шекинских ханов и город Шеки.

Отмечается, что всего заявку на участие подали 353 студента.