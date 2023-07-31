Британская разведка о проблемах российской армии

У армии РФ наблюдается нехватка артиллерийских боеприпасов, резервов и проблемы с обеспечением флангов обороняющихся подразделений. Об этом пишет военная разведка Британии в своей ежедневной сводке.

На юге Украины продолжаются ожесточенные бои в двух секторах, к югу от Орехова Запорожской области и в районе Великой Новоселки Донецкой области. К югу от Орехова украинские войска наступают на позиции 58-й общевойсковой армии России, которая, скорее всего, борется с боевой усталостью и истощением передовых полков из-за напряженных боев уже более восьми недель, отмечают в британской разведке.

По данным ведомства, дальше на восток, к югу от Великой Новоселки, обороняющиеся силы РФ сформированы как из Восточного, так и из Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы с координацией действий.

«Подразделения 5-й общевойсковой армии, вероятно, испытывают особое давление и, вероятно, также считают, что им давно пора провести ротацию с линии фронта», — говорится в сводке.