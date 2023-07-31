Пакистанец Али отсидит 8 лет в азербайджанской тюрьме

Как сообщает корреспондент haqqin.az, 9 декабря прошлого года Али ограбил своего соотечественника Кямрана Салима. Али брызнул в глаза Салиму перцовым баллончиком, а затем отобрал у него смартфон и более тысячи манатов. На следующий день пакистанец был задержан в аэропорту при попытке вылететь на родину. Шахзад Али был обвинен по статье 181.2.5 (грабеж) Уголовного кодекса за совершенное им преступление.

В суде обвиняемый своей вины не признал, заявив, что всего лишь пытался добиться от Салима возврата старого долга. Али также заявил, что в тот день его соотечественник находился «под кайфом» и вел себя неадекватно, отозвался оскорбительно об азербайджанской невесте Али. Подсудимый утверждал, что вел с Салимом совместный ресторанный бизнес.

Сам Салим это опроверг, сказав, что действительно занимается подобным бизнесом в Баку с другим своим соотечественником, но этот бизнес не имеет к Али никакого отношения. Потерпевший отметил, что был ограблен и никакого долга перед обвиняемым у него не было.

Чаудхари Шахзада Али приговорили к 8 годам лишения свободы.