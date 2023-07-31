Суд отказал Губаду Ибадоглу

В Наримановском районном суде рассмотрено ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении председателя Партии демократии и процветания Азербайджана Губада Ибадоглу, на домашний арест.

Как стало известно haqqin.az, на прошедшем под председательством судьи Вусала Гурбанова заседании ходатайство защиты не было удовлетворено.

Отметим, что Наримановским районным судом в отношении Губада Ибадоглу избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней. Ему предъявлено обвинение 204.3.1 (изготовление в целях сбыта, а также приобретение или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или иностранной валюты, либо ценных бумаг в иностранной валюте организованной группой) УК Азербайджана.