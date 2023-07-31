Франция срочно эвакуирует своих граждан из Нигера

Министерство иностранных дел Франции сообщает, что Франция планирует «скорейшую» эвакуацию соотечественников из Нигера, желающих покинуть страну после переворота на прошлой неделе , сообщает Associated Press со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Франции.

В сообщении указано, что «эвакуация готовится» и что она «произойдет быстро». Министерство в Париже не сообщило других подробностей.

Как сообщило ранее Agence France-Presse, крупная демонстрация прошла 30 июля перед зданием посольства Франции в столице Нигера — городе Ниамей. Протестующие выступали, в частности, против присутствия на территории страны иностранных войск. По сообщениям СМИ, толпа перед посольством Франции кричала «Да здравствует Путин» и «Долой Францию», а некоторые участники манифестации попытались поджечь двери здания.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция «немедленно» отреагирует на любое насилие против французских интересов в Нигере после переворота в африканской стране.