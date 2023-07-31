Франция срочно эвакуирует своих граждан из Нигера
Министерство иностранных дел Франции сообщает, что Франция планирует «скорейшую» эвакуацию соотечественников из Нигера, желающих покинуть страну после переворота на прошлой неделе, сообщает Associated Press со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Франции.
В сообщении указано, что «эвакуация готовится» и что она «произойдет быстро». Министерство в Париже не сообщило других подробностей.
Как сообщило ранее Agence France-Presse, крупная демонстрация прошла 30 июля перед зданием посольства Франции в столице Нигера — городе Ниамей. Протестующие выступали, в частности, против присутствия на территории страны иностранных войск. По сообщениям СМИ, толпа перед посольством Франции кричала «Да здравствует Путин» и «Долой Францию», а некоторые участники манифестации попытались поджечь двери здания.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция «немедленно» отреагирует на любое насилие против французских интересов в Нигере после переворота в африканской стране.