В США советуют россиянам: «Пора протрезветь и осознать»

По словам Грэма, россиянам «пора протрезветь, осознать», что их вторжение в Украину не сработает. Он призвал РФ вывести войска и «спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти».

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором тот пригрозил в случае успешного контрнаступления Украины применением ядерного оружия. «Европейская правда» передает, что Грэм об этом написал в Twitter.

«Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине: вы должны понимать, что это было бы нападение на само НАТО, учитывая близость Украины к территории стран-членов альянса», – подчеркнул Грэм.

Ранее Белый дом назвал риторику Медведева «безрассудной и безответственной», подчеркнув, что до сих пор Вашингтон не видел никаких признаков подготовки Россией ядерного удара.

В воскресенье в своем Telegram-канале Медведев написал: «Если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия», добавив: «Другого выхода просто не останется».