Где Пригожин смоет кровью вину перед Путиным: в Польше или в Африке? горячая тема
Герой июньского мятежа, лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил заявление, в котором сообщил, что его люди пока не ведут набор новых бойцов, но тут же развернут рекрутинг, как только Родина скажет.
Вот полный текст заявления:
«Дорогие коллеги, друзья и сторонники. Сегодня 30 июля. В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено. Для того чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю – Группа «Вагнер» продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии.
Сегодня мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых все более и более отчетливо прорисовывается. Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России. Большáя часть наших бойцов находится в отпуске, постольку-поскольку перед этим был длительный период очень напряженной работы.
Ни я, ни совет командиров не ставили никаких ограничений о переходе наших бывших и нынешних боевых товарищей в другие силовые структуры Российской Федерации. К сожалению, немногие согласились перейти из Группы «Вагнер». Долгие годы тяжелой работы, долгие годы войны плечом к плечу со своими боевыми товарищами сделали нас одним коллективом. И поэтому наши боевые товарищи стремятся вернуться в Группу «Вагнер».
Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Однако будем крайне благодарны вам, если вы будете с нами на связи, и как только Родине потребуется создавать новую (дополнительную) «группу», которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы безусловно займемся набором.
И еще раз от себя и от совета командиров хочу поблагодарить вас за тот вклад, тот неоценимый вклад, который вы внесли в те свершения, которые сделала Группа «Вагнер» в 2022 и 2023 году, включая взятие города Бахмут».
Из этого заявления следует, что «следующие задачи» ЧВК пока начальством «не нарезаны», и потому «вагнеровцы» в расслабленном режиме отдыхают, а небольшая часть продолжает работать в Африке или занимается тренингом белорусских подразделений.
Для выполнения этих заданий не требуется большое число бойцов, а для участия в боях в Украине был осуществлен серьезный многократный набор. Несмотря на огромные потери, компания все равно располагает до двух десятков тысяч штыков, которые пока в полном объеме занять нечем. Кстати, активное участие Пригожина в кулуарных переговорах во время питерского форума Россия – Африка, скорее всего, было связано с поиском новых выгодных контрактов с руководителями различных африканских стран.
Долго держать наемников без дела накладно. У них еще недавно были очень высокие зарплаты: в закрытых чатах родственники боевиков называют цифру в 240 тысяч, а в некоторых случаях она доходила и до 800 тысяч. Эти суммы снизились на 40% после пригожинского мятежа, причем выросло число жалоб на задержки выплат. Очевидно, во время боевых действий значительная часть поступлений шла через Министерство обороны и другие бюджетные механизмы, а сейчас содержание компании повесили, судя по всему, на самого Пригожина. Возможно, какие-то не самые большие средства доплачивает Беларусь за обучение своих солдат.
Для Евгения Пригожина война – не способ поиска доблести, а высокоприбыльный бизнес, и сейчас он ищет новые варианты перестать тратиться вхолостую и снова обеспечить прибыль.
Передислокация «вагнеровцев» в Беларусь вызвала понятную тревогу у соседей. Вице-маршалок Сената Польши Михаил Каминский заявил, что ЧВК может «потестировать» оборону НАТО, вторгнувшись в Польшу. Правительство переместило армейские части ближе к границе. В польском и литовском информпространстве много тревожных разговоров о возможной попытке захвата так называемого Сувалкского коридора – территории, отделяющей Калининградскую область от остальной России. Очевидно, что западные политики просто обязаны реагировать на возникающие риски, даже если они оценивают их как маловероятные.
Есть реакция и от белорусской оппозиции: экс-министр Беларуси Павел Латушко предположил, что «вагнеровцы» могут проникать в Европу под видом беженцев, чтобы устраивать провокации. Совсем такой возможности исключать нельзя, но сила «Вагнер» не в мелкой террористической деятельности, а в массированных штурмовых операциях. Пока подготовки к таким операциям не прослеживается, а то, что отслеживание ведется очень внимательно, можно даже не сомневаться. Причем в первую очередь белорусскими силовиками. Если кто-то и ощущает угрозу от пребывания в Беларуси наемников, недавно уже устроивших мятеж, так это Александр Лукашенко. Ему, кстати, будет совсем не выгодно, если пригожинские бойцы начнут действовать с территории Беларуси, подвергая ее риску ответного удара и выбивая один из последних козырей «батьки» – пресловутую стабильность.
Поэтому ответ на вопрос, где могут появиться «вагнеровцы», следует переформулировать: где они снова могут много заработать? И версию возврата на украинский фронт, чтобы, так сказать, смыть кровью вину перед Путиным, исключать ни в коем случае нельзя.