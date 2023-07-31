Герой июньского мятежа, лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил заявление, в котором сообщил, что его люди пока не ведут набор новых бойцов, но тут же развернут рекрутинг, как только Родина скажет.

Вот полный текст заявления:

«Дорогие коллеги, друзья и сторонники. Сегодня 30 июля. В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено. Для того чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю – Группа «Вагнер» продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии.

Сегодня мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых все более и более отчетливо прорисовывается. Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России. Большáя часть наших бойцов находится в отпуске, постольку-поскольку перед этим был длительный период очень напряженной работы.

Ни я, ни совет командиров не ставили никаких ограничений о переходе наших бывших и нынешних боевых товарищей в другие силовые структуры Российской Федерации. К сожалению, немногие согласились перейти из Группы «Вагнер». Долгие годы тяжелой работы, долгие годы войны плечом к плечу со своими боевыми товарищами сделали нас одним коллективом. И поэтому наши боевые товарищи стремятся вернуться в Группу «Вагнер».

Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Однако будем крайне благодарны вам, если вы будете с нами на связи, и как только Родине потребуется создавать новую (дополнительную) «группу», которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы безусловно займемся набором.

И еще раз от себя и от совета командиров хочу поблагодарить вас за тот вклад, тот неоценимый вклад, который вы внесли в те свершения, которые сделала Группа «Вагнер» в 2022 и 2023 году, включая взятие города Бахмут».

Из этого заявления следует, что «следующие задачи» ЧВК пока начальством «не нарезаны», и потому «вагнеровцы» в расслабленном режиме отдыхают, а небольшая часть продолжает работать в Африке или занимается тренингом белорусских подразделений.