«Москва привыкает к полноценной войне»: в Украине отреагировали на атаку на Москву

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал атаки беспилотников на Москву. По его словам, в Москве и самой России будет происходить еще больше атак.

«Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию «авторов войны», чтобы собрать с них все долги. Все, что будет дальше происходить в России, — объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше разрухи, больше гражданских конфликтов, больше войны», - сказал Подоляк.

Атаку на Москву также прокомментировал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Украинские военные имеют определенный опыт сбивать [БПЛА]. Российские же военные не могут справиться с теми БПЛА, которые где-то там долетают до них уже не первый раз. Ну и надеемся, у них и не будет опыта [их сбивать]», — приводят слова Игната украинские СМИ.