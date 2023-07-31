ВСУ испытывают сложности в ходе наступления из-за линии обороны, построенной под началом генерал-полковника Сергея Суровикина. Об этом говорится в материале немецкого издания T-Online.

На Западе для обозначения многокилометровой системы оборонных сооружений ВС РФ придумали название — «линия Суровикина». Как рассказывается в материале, несмотря на то что западные военные наблюдатели поначалу высмеивали «линию Суровикина», оборона, по-видимому, замедляет украинское контрнаступление. «Линия Суровикина» заставляет украинское контрнаступление продвигаться медленнее, чем предполагалось. Там добавили, что российская армия извлекла уроки из своих ошибок в Украине после быстрого и неожиданного наступления украинцев в прошлом году.

По всему фронту на протяжении более 800 километров русские построили в шахматном порядке заграждения из минных полей, систем противотанковых рвов, остроконечных бетонных пирамид, так называемых зубов дракона, ложных окопов и других инженерных сооружений. ВС РФ обороняются за этой линией, нанося удары по подразделениям ВСУ, которые пытаются прорваться к «линии Суровикина».