Обвиняемый в тройном убийстве Сафаров предстанет перед судом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 47-летнего Нофаля Сафарова, обвиняемого в убийстве трех членов одной семьи.

Как стало известно haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой. Подготовительное заседание суда назначено на 11 августа.

Отметим, что в ноябре прошлого года в поселке Бузовна были убиты Эльбрус Мурадов (1939 г.р.), его сын Рахиль Мурадов (1971 г.р.), супруга Шахира Мурадова (1945 г.р.), ранен внук Эльбрус Агаларов (1997 г.р.). Был задержан бывший зять семьи Нофаль Сафаров (1976 г.р.). Убийству предшествовала ссора на почве личных отношений. Сафарову было предъявлено обвинение по статьям 120.2.4, 120.2.7, 120.2.9, 120.2.11, 128, 181.3.3 УК Азербайджана.