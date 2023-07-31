В России закрылось посольство Исландии

Посольство Исландии в Москве прекратило работу со вторника, 1 августа. На здании посольства демонтированы все информационные таблички, а с флагштока снят флаг страны.

По словам сотрудников диппредставительства, вещи из здания вывезли еще три дня назад.

Отметим, что 9 июня на сайте исландского правительства появилось сообщение о том, что Исландия потребовала от России ограничить деятельность посольства в Рейкьявике и понизить уровень диппредставительства. Согласно заявлению, министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир также приняла решение приостановить деятельность посольства в Москве с 1 августа.

В МИД РФ заявили, что решение Исландии понизить уровень дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия.