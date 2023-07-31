Марков назвал Сурета Гусейнова «азербайджанским Пригожиным»

«Азербайджанский Пригожин», полковник Сурет Гусейнов умер. Его звезда взошла в 1993 году. Тогда у власти в Азербайджане были непрофессиональные антирусские националисты из Народного фронта. Они проиграли войну Армении за Карабах.

Тогда полковник Сурет Гусейнов в июне 1993 года поднял мятеж в Гяндже и двинул войска маршем в Баку, где он сверг правительство Народного фронта.

Но сам он править не мог и пригласил Гейдара Алиева из Нахчывана, который многие годы был главой советского Азербайджана. Алиев стал главой республики.

Сурет Гусейнов стал премьер-министром. Но через год он обнаружил, что вся реальная власть в руках многоопытного Гейдара Алиева. Тогда Гусейнов поднял мятеж в октябре 1994 года. Проиграл. Бежал в Россию. Россия его выдала Азербайджану. Суд, тюрьма. Через несколько лет помилование уже Ильхамом Алиевым.

А Азербайджан во главе с Гейдаром Алиевым, который фактически создал новый Азербайджан, устремился вперед. Позже Ильхам Алиев и выиграл уже у Армении Вторую Карабахскую войну, и вернул почти весь Карабах, и близок к тому, чтобы вернуть весь Карабах. Гейдар Алиев и Ильхам Алиев смогли стать выдающимися государственными деятелями.

Но это все Сурет Гусейнов уже смотрел по телевизору. Наверное, много думал. Может, мечтал, что когда-нибудь про его судьбу и кино будет. Наверное, будет, но не сейчас, потому что в судьбе Сурета Гусейнова и трагедия Карабаха, и трагедия власти Народного фронта. А сейчас Азербайджан хочет не вспоминать трагедии, а праздновать свою победу», - сказал Марков.