Спецпредставитель Госдепа посетит Южный Кавказ

На этой неделе регион Южного Кавказа посетит старший советник по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно, сообщает армянская служба «Радио Свобода» со ссылкой на посольство США.

Отмечается, что Боно в Ереване обсудит содействие США мирному процессу между Азербайджаном и Арменией и пути достижения прочного мира. В посольстве США указали, что «готовы содействовать любому процессу, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа».