В Азербайджане ожидается двузначная инфляция

В этом году среднегодовая инфляция в Азербайджане прогнозируется на уровне 10,4%, говорится в "Справке о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов за 2023 год и документе об ожиданиях на конец года" Минфина.

"Хотя предварительные прогнозы предполагают среднегодовую инфляцию на уровне 6,9%, фактические показатели на момент пересмотра прогнозируются на уровне 10,4% с учетом ожидаемых тенденций", - говорится в документе.

Согласно ожиданиям, это на 3,5 процентных пункта больше первоначального прогноза.