Лачинская дорога. Блинкен говорит, а Россия загадочно молчит главная тема
Возле Лачинского погранперехода до сих пор ожидает пропуска колонна с «гуманитарными грузами». Сейчас Армения пытается привлечь как можно больше внимания к факту задержки колонны и за счет этого провести международную кампанию против Азербайджана.
Однако международные игроки, заинтересованные в достижении мира в регионе, практически единогласно призывают армянскую сторону выбрать маршрут Агдам – Ханкенди, предложенный Азербайджаном. 29 июля одобрение этого маршрута косвенным образом прозвучало из уст госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента США, сделал заявление по поводу состоявшегося диалога. Как отметил Миллер, помимо важности обеспечения свободного проезда коммерческих и гуманитарных грузов, а также частных транспортных средств через «Лачинский коридор», Блинкен призвал к достижению компромиссов по альтернативным маршрутам.
Понятно при этом, что под «альтернативными маршрутами» подразумевается непосредственно маршрут Агдам – Ханкенди, ранее предложенный Азербайджаном. Армянская сторона возражала против его использования и даже предприняла попытку несанкционированного въезда на территорию Азербайджана, направив колонну с грузовыми машинами в направлении Лачинского погранперехода. Таким образом, заявление Энтони Блинкена о «важности достижения компромисса по альтернативным маршрутам» адресовано, в первую очередь, Армении и карабахским армянам.
Следует отметить, что при этом госсекретарь США призвал к открытию «Лачинского коридора», которого больше не существует, однако тот факт, что американская сторона поддерживает использование Агдамского маршрута в качестве альтернативы, свидетельствует о принятии позиции Азербайджана по этому вопросу.
Напомним, что ранее маршрут Агдам – Ханкенди поддержали президент Совета Европейского союза Шарль Мишель и Международный комитет Красного Креста. Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении не отрицал возможности использования этого варианта, хотя и проявил противоречивый подход, заявив, что агдамский маршрут не может стать альтернативой «Лачинскому коридору». Азербайджанская сторона тогда раскритиковала позицию Борреля.
Учитывая звучащую с Запада поддержку азербайджанского варианта, проживающим на азербайджанских территориях армянам следует учесть неопровержимый факт. Если они действительно столкнутся с нехваткой продовольствия и других товаров массового потребления (хотя в сообщениях из региона указывается, что вопреки заявлениям армянской стороны, такая нехватка не имеет масштабов «гуманитарной катастрофы»), то ответственность за это лежит на тех, кто выступает против использования Агдамского маршрута. Ведь настаивать на транспортировке товаров через Лачин означает ставить под сомнение суверенитет Азербайджана над этими территориями.
Важно понимать, что «Лачинского коридора», указанного в трехсторонней декларации от 10 ноября, больше не существует, поскольку Армения злоупотребила этим гуманитарным маршрутом, транспортируя по нему мины и другие незаконные грузы.
Тем временем грузовики армянской транспортной компании «Спайка» все еще ждут у въезда в Лачин. Накануне посол Никола Пашиняна по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что эти грузы будут переданы российским миротворческим силам для последующей доставки в Карабах.
Понятно, что настойчивость правительства Армении в вопросе о передаче грузов российским миротворческим силам служит одной цели: возложить на Россию часть ответственности за то, что эти грузы не были пропущены на подведомственные российским миротворцам территории.
Ранее армянские источники сообщали, что грузы останутся на месте до получения ответа со стороны российских миротворческих сил. Миротворцы же не хотят принимать эти грузы, но при этом и воздерживаются от того, чтобы прямо заявить армянам о невозможности их доставки в Карабах.
Какова цель этого загадочного молчания? Почему армянской стороне до сих пор не разъясняют, что перевозка грузов по дороге Лачин – Ханкенди ушла в прошлое? Может быть, сама Россия заинтересована в дальнейшем обострении ситуации, а потому косвенным образом способствует распространению информации о том, что армянские жители Карабаха будто бы «подвергаются риску гуманитарной катастрофы»? Кроме того, почему сами россияне не используют Агдамский маршрут и не мешают сепаратистам ставить на этой дороге бетонные блоки?
Ранее главарь сепаратистского режима в Карабахе Араик Арутюнян заявил, что у российского миротворческого контингента закончилось продовольствие, так что миротворцы используют «ограниченные ресурсы» местного армянского населения. Так почему бы им не воспользоваться альтернативным и получившим мировую поддержку маршрутом? Ведь до этого российские миротворческие силы неоднократно использовали маршрут Агдам – Ханкенди, осуществляя переброску личного состава и части грузов в Карабах. Например, 29 ноября 2020 года в информации, обнародованной Минобороны Азербайджана, говорилось, что военнослужащие, автомобили и спецтехника, а также другая техника материально-технического обеспечения, въезжавшая в Азербайджан из России по железной дороге, прошла пограничный и таможенный контроль. Затем груз, предназначенный для миротворцев, был доставлен в город Барда по железнодорожному маршруту Ялама – Баку – Евлах – Барда. Снятый с вагонов груз в плановом порядке был доставлен к месту назначения автомобильным транспортом по маршруту Барда – Агдам – Ханкенди под конвоем военной полиции Министерства обороны Азербайджана.
Но теперь миротворцы почему-то не хотят использовать маршрут Барда – Агдам – Ханкенди не только для снабжения карабахских армян, но и для обеспечения самих себя. Даже официальная нота, направленная Азербайджаном российской стороне в ответ на вооруженную провокацию Армении с предложением использовать Агдамский маршрут для обеспечения миротворческого контингента, осталась нерассмотренной…