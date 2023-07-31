Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13:08

Возле Лачинского погранперехода до сих пор ожидает пропуска колонна с «гуманитарными грузами». Сейчас Армения пытается привлечь как можно больше внимания к факту задержки колонны и за счет этого провести международную кампанию против Азербайджана. Однако международные игроки, заинтересованные в достижении мира в регионе, практически единогласно призывают армянскую сторону выбрать маршрут Агдам – Ханкенди, предложенный Азербайджаном. 29 июля одобрение этого маршрута косвенным образом прозвучало из уст госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента США, сделал заявление по поводу состоявшегося диалога. Как отметил Миллер, помимо важности обеспечения свободного проезда коммерческих и гуманитарных грузов, а также частных транспортных средств через «Лачинский коридор», Блинкен призвал к достижению компромиссов по альтернативным маршрутам. Понятно при этом, что под «альтернативными маршрутами» подразумевается непосредственно маршрут Агдам – Ханкенди, ранее предложенный Азербайджаном. Армянская сторона возражала против его использования и даже предприняла попытку несанкционированного въезда на территорию Азербайджана, направив колонну с грузовыми машинами в направлении Лачинского погранперехода. Таким образом, заявление Энтони Блинкена о «важности достижения компромисса по альтернативным маршрутам» адресовано, в первую очередь, Армении и карабахским армянам. Следует отметить, что при этом госсекретарь США призвал к открытию «Лачинского коридора», которого больше не существует, однако тот факт, что американская сторона поддерживает использование Агдамского маршрута в качестве альтернативы, свидетельствует о принятии позиции Азербайджана по этому вопросу.

Напомним, что ранее маршрут Агдам – Ханкенди поддержали президент Совета Европейского союза Шарль Мишель и Международный комитет Красного Креста. Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении не отрицал возможности использования этого варианта, хотя и проявил противоречивый подход, заявив, что агдамский маршрут не может стать альтернативой «Лачинскому коридору». Азербайджанская сторона тогда раскритиковала позицию Борреля. Учитывая звучащую с Запада поддержку азербайджанского варианта, проживающим на азербайджанских территориях армянам следует учесть неопровержимый факт. Если они действительно столкнутся с нехваткой продовольствия и других товаров массового потребления (хотя в сообщениях из региона указывается, что вопреки заявлениям армянской стороны, такая нехватка не имеет масштабов «гуманитарной катастрофы»), то ответственность за это лежит на тех, кто выступает против использования Агдамского маршрута. Ведь настаивать на транспортировке товаров через Лачин означает ставить под сомнение суверенитет Азербайджана над этими территориями. Важно понимать, что «Лачинского коридора», указанного в трехсторонней декларации от 10 ноября, больше не существует, поскольку Армения злоупотребила этим гуманитарным маршрутом, транспортируя по нему мины и другие незаконные грузы. Тем временем грузовики армянской транспортной компании «Спайка» все еще ждут у въезда в Лачин. Накануне посол Никола Пашиняна по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что эти грузы будут переданы российским миротворческим силам для последующей доставки в Карабах.