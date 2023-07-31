Тоноян: Глава Генштаба предлагал остановить войну на четвертый день

Экс-начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян предлагал остановить войну с Азербайджаном на заседании Совбеза на четвертый день боевых действий, заявил арестованный экс-министр обороны Армении Давид Тоноян на заседании парламентской комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны.

На заседании Тоноян также заявил, что в начале войны он находился в Казахстане, члене ОДКБ, чтобы вести переговоры о поставках оружия.