Кремль о новой атаке на Москву: «Угроза очевидна»

В Кремле отреагировали вторую за два дня атаку на башню IQ-квартала в «Москва-Сити», в которой расположен ряд российских министерств.

Пресс-секретарь президента признал, что для столицы существует «очевидная угроза», однако подчеркнул, что комментировать произошедшее может только Минобороны. «Нечего добавить к тому, что сказано Минобороны. Комментировать с экспертной точки зрения это могут только военные. Угроза существует, она очевидна. Меры принимаются»,— ответил Песков на вопрос российских журналистов о том, как Кремль оценивает защищенность столицы.

При этом он заявил, что в Кремле не видят аналоги атаки БПЛА с 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Ранее во вторник, 1 августа, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live» сравнила атаки украинских БПЛА на «Москва-Сити» с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. «Давайте посмотрим другой пример - 11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же самая. Москва-Сити - гражданский объект, в котором не только находятся офисы, бизнес-центр, но и жилые помещения, большое количество жилых квартир, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения», - сказала Захарова.