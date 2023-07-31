Завтра будет очень жарко
2 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла.
Завтра в районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Но днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью 20-25°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 19-24° тепла.