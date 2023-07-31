Историк Полат Сафи рассказал о секретах израильских и турецких спецслужб

Турецкий историк Полат Сафи в книге «Национальное разведывательное управление 1826-2023» исследовал взлет и падение отношений между Анкарой и Тель-Авивом. О книге историка пишет Middle East Eye.

Сафи, которому в рамках исследования удалось получить доступ к официальным архивам турецкой службы безопасности, пишет, что Турция в середине 1990-х сблизилась с Израилем, поскольку Анкаре нужны были региональные партнеры для борьбы с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Историк рассказывает, что Анкара сначала подписала соглашения о модернизации истребителей F-4 с Израилем, а затем в 1996 году последовали соглашения о военном сотрудничестве. Через год сотрудничество продвинулось еще дальше. Национальное разведывательное управление Турции (MİT) и «Моссад» подписали 2 мая 1997 года важное соглашение о сотрудничестве в области разведки, которое позволяло обеим секретным службам направлять и управлять информаторами и персоналом в обеих странах при условии, что другая сторона была бы проинформирована заранее.

Сделка стала крупным достижением, потому что фактически позволила «Моссаду» проводить разведывательные операции в Турции. Сафи пишет, что отношения между Турцией и Израилем приняли негативный оборот в 2008 году после того, как Анкара решила углубить энергетическое сотрудничество с Ираном. Попытки Анкары стать посредником в ядерной сделке между Ираном и Западом еще больше подорвали израильско-турецкие отношения.

В свою очередь, Турция стала обвинять Тель-Авив в невыполнении условий, установленных соглашением 1997 года. Двусторонние отношения начали переживать трудные времена после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ушел со сцены после перепалки о Газе с тогдашним президентом Израиля Шимоном Пересом на Всемирном экономическом форуме в 2009 году, когда он обвинил Израиль в убийстве детей и мирных жителей.

Наконец, 25 мая 2010 года, всего через четыре дня после вступления Хакана Фидана на должность главы Национального разведывательного управления, Израиль совершил налет на корабль «Мави Мармара», перевозивший гуманитарную помощь в Газу, убив девять граждан Турции и ранив 50 человек. Впоследствии Турция расторгла с Израилем свои соглашения о сотрудничестве в области разведки. К концу 2010 года «Моссаду» пришлось прикрыть свой канал связи с Анкарой.

«Закрытие офиса связи «Моссада» означало, что близкие отношения между турецкой и израильской разведками, длившиеся почти полвека, которые, несмотря на взлеты и падения, в целом проходили без происшествий и имели свой золотой век в период с 1990 по 2000 год, подошли к концу», — отмечает Сафи.

Однако позже работа турецко-израильской разведки помогла обеим странам решить свои проблемы. Сотрудничество стран снова расширилось в 2020 году, а визит президента Израиля Ицхака Герцога в Анкару ознаменовал оттепель в отношениях Анкары и Тель-Авива.

В конце июля Турция и Израиль также запланировали официальный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Анкару, который должен был стать первой официальной поездкой главы израильского правительства в Турцию с 2008 года. Однако перенесенная израильским премьером операция по установке кардиостимулятора и внутренний кризис в Израиле, вызванный его судебными реформами, отложили его поездку.