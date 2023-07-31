Си Цзиньпин о «железной дружбе» с Пакистаном

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в понедельник, что Китай и Пакистан будут расширять и углублять сотрудничество. Си сообщил, что независимо от того, как изменится международная обстановка, Китай всегда будет твердо стоять на стороне Пакистана, передает «Китайская глобальная телевизионная сеть».

Он добавил, что Китай и Пакистан будут продолжать работать рука об руку и идти вперед в духе солидарности, чтобы продвигать вперед «железную дружбу», координировать развитие и безопасность, добиваться углубления и расширения «незыблемого сотрудничества» между странами, дабы внести вклад в дело мира и процветания в двух странах и в регионе в целом.