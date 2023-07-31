Новый проект от банка ABB – Faydalı keşbek

Банк АВВ представил проект, который будет приносить больший заработок. С 1 августа каждый владелец карты банка АВВ в рамках нового проекта Faydalı keşbek может зарабатывать кешбэки не только по одной категории, а по всем пяти категориям посредством приложения ABB mobile.

Теперь, наряду с возможностью накапливать кешбэки и тратить их на коммунальные, мобильные и интернет-платежи, также можно переводить средства на карточные счета клиента через приложения ABB Mobile. Таким образом, клиент в любое время может перевести накопленные кешбэки на свою карту, осуществлять платежи, пользоваться возможностью обналичивания средств.

Еще одно преимущество заключается в том, что, оплачивая различными картами банка ABB, включая зарплатные и пенсионные карты, можно заработать больше кешбэка. Исключения составляют только карты Azercell Co-Brand и ABB Miles.

Информация о действующих проектах лояльности по картам Azercell Co-Brand и ABB miles размещена на официальном сайте банка.

Отметим, что Faydalı keşbek - это проект банка ABB, в рамках которого клиенты зарабатывают на своих расходах больше. Чтобы воспользоваться преимуществами Faydalı keşbek, необходимо обновить приложение ABB mobile.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.