Азербайджан хочет расширения израильского бизнеса в стране

Отношения Азербайджана и Израиля многогранны, динамичны и постоянно расширяются, заявил в интервью Jewish News Syndicate представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«Это один из редких случаев, когда мы не видим проблем в двусторонних отношениях. То, что вы видите - это верхушка айсберга. Наши отношения многогранны, динамичны и постоянно расширяются. У нас есть определенные красные линии, которые мы никогда не переступим: мы останемся союзниками и друзьями с кем хотим», - подчеркнул Амирбеков.

Он добавил, что Израиль является другом Азербайджана не только на словах, но и на деле.

«Мы хотим, чтобы израильский бизнес расширил свою деятельность в Азербайджане», - сказал представитель президента.