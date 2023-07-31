Отцеубийца из Астары задержан обновлено 15:05

Задержан Рашад Алиев (1977 г.р.), убивший сегодня своего отца в Астаре.

Об этом сообщили в МВД.

*** 14:22

В селе Чуркеш Астаринского района в собственном доме обнаружено тело 71-летнего местного жителя Губада Алиева с колото-резаными ранами, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД Азербайджана.

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили в совершении преступления сына жертвы – 46-летнего Рашада Алиева. Ведутся действия по его задержанию.