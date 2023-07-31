Начинается суд над изменниками родины Расуловыми

Как сообщает haqqin.az, предварительное следствие по уголовному делу Расуловых завершено. Материалы дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Сиявуша Гаджиева. Подготовительное заседание суда назначено на 4 августа.

Согласно обвинению, Эльнур Расулов, находясь в Иране в 2018 году, договорился о тайном сотрудничестве с иранскими спецслужбами посредством двух кураторов, представлявшихся как «Мейсе» и «Доктор». Далее Расулов привлек к этому делу своего родственника, Арифа Расулова, и вместе с ним посредством WhatsАpp фотографировал участки прохождения нефте- и газопроводов в Гарадагском районе Баку, беспилотники Министерства обороны и Государственной пограничной службы (ГПС) в аэропорту, территорию, где хранились танки и различное военное оборудование на фестивале «Технофест» в Баку, стратегические и военные объекты, зенитно-ракетные комплексы, а также другие объекты радиолокационного контроля, расположенные в Баку, Сальянском и Физулинском районах.

В отношении Эльнура Расулова и Арифа Расулова выдвинуто обвинение по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана.