Греция: «Мы не наивны, второго государства на Кипре не будет»

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время своего визита на Кипр заявил, что приветствует шаги Турции по укреплению отношений с Европейским союзом, но отверг возможность решения кипрского вопроса на основе создания двух государств, сообщают турецкие СМИ.

Мицотакис заявил, что в Греции с интересом следят за развитием событий в соседней стране после выборов и приветствуют официальные заявления о желании Анкары развивать отношения с ЕС, но добавил, что дальнейшие переговоры между Турцией и ЕС «должны несомненно учитывать кипрский вопрос и турецко-греческие отношения».

«Улучшение отношений с Турцией – это очень хорошо, но мы не наивны, на Кипре не будет решения на основании образования двух государств», – сообщил греческий премьер.