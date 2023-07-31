Лукашенко: Беларусь «попала» в устроенный Западом «международный замес»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа во время рабочей поездки в Брестскую область заявил, что Польша «еще подкинет проблем» Беларуси, сообщает БелТА.

«Мы попали в приличный международный замес. Вся Европа. Американцы разрушают Европу. Великобритания - это их оплот. С другой стороны, Польша», – заявил глава Лукашенко.

По его словам, нельзя исключать, что руководство Польши еще «подкинет проблем»: «Не поляки, они умные люди. Но с ума сошли руководители. Американцы будут делать ставку на них».

Лукашенко сказал, что белорусы оружием не бряцают, но готовятся в любой момент защитить страну.