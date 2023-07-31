В Китае неожиданно отстранили командующих ядерными силами страны
В Китае неожиданно сменились два высших офицера, командующих ядерными силами страны. Генерал Ли Ючао, возглавлявший Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК), и его заместитель Лю Гуанбинь несколько месяцев не появлялись на публике, сообщает BBC.
На их места назначены Ван Хоубин, до того занимавший пост заместителя начальника ВМС, и член центрального комитета партии Сюй Сишэн.
Это самая крупная незапланированная перестановка в военном руководстве Китая за последнее десятилетие. Аналитики высказывают предположения о начавшихся в рядах армии «чистках».
Нил Томас, научный сотрудник по китайской политике в аналитическом центре Азиатского общества, назвал последние изменения «очень необычными».
«Это почти подтверждает чистку в Ракетных войсках Народно-освободительной армии Китая», — сказал он Twitter.
Эксперты считают, что неожиданные изменения в армии являются частью попыток Пекина усилить свой контроль над вооруженными силами.