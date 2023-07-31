Напомним, что Бишной прибыл в Баку с поддельным паспортом в апреле 2022 года, за несколько дней до убийства Муса Вала. В августе он был арестован по запросу правоохранительных органов Индии. Юридические процедуры по экстрадиции были завершены на прошлой неделе, и, как мы сообщали ранее, в Баку была направлена первая спецгруппа из Дели для передачи бандита властям Индии.

Индийские СМИ сообщили, что вечером 30 июля в Азербайджан прибыла вторая группа агентов специальной полиции. В ее состав вошли четыре сотрудника индийской полиции, в том числе помощник комиссара и два оперативника контрразведки. Операция по экстрадиции находилась под непосредственным контролем полиции Дели.

Источники сообщили, что по прибытии Бишноя в международный аэропорт имени Индиры Ганди он был передан в руки властей.

Наиболее громким преступлением Сачина Бишноя является убийство Муса Вала – политического активиста и рэпера из штата Пенджаб. Музыкант был застрелен 29 мая 2022 года, буквально на следующий день после того, как власти ограничили меры, связанные с его охраной. 29-летний рэпер возвращался из родного дома в провинции Пенджаб, когда его джип попал в засаду вооруженной группы из 10-12 человек. Бандиты обстреляли автомобиль активиста. Мус Вала и двое его друзей получили множественные огнестрельные ранения. Рэпер скончался на месте.

По прошествии суток ответственность за это убийство взял на себя главарь индийской мафии Голди Брар, который, как сообщается, живет в Канаде. Индийские же спецслужбы сообщают, что убийство было совершено по заказу другого главаря мафии – Лоуренса Бишноя, который в настоящее время находится в тюрьме.

Сачин Бишной — родственник Лоуренса Бишноя. Предоставив оружие киллерам, которые должны были убить Муса Вала, и проинструктировав их, он вылетел из Дели в Дубай по паспорту, оформленному на имя Тилак Радж Тутеджи. Оттуда он прибыл в Баку 31 мая 2022 года. Позже на своей странице в Facebook Бишной взял на себя ответственность за преступление и сообщил, что певца убили из мести.

Следует отметить, что на свободе до сих пор находится Рохит Годара – один из главарей банды Голди Брара и Лоуренса Бишноя. В прошлом году он также прибыл в Азербайджан и заказывал отсюда убийства в Индии. Позже бандит скрылся в Дубае.