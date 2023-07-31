Казахстан отказал США

Казахстан отказался от экстрадиции задержанного в республике в июне сотрудника F.A.C.C.T., россиянина Никиты Кислицина в США. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на консула-советника генконсульства России в Алматы Артема Оганова.

«Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет», — объяснил Оганов.

F.A.C.C.T. — бывшая компания Group IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджменту.