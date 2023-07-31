Как Армения получила российские Су-30?

Российские истребители Су-30 были куплены не за счет госбюджета, заявил экс-министр обороны Армении Давид Тоноян в ходе сегодняшнего заседания парламентской комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны.

«Российские истребители Су-30 были куплены не за счет госбюджета Армении. Эти самолеты были приобретены в рамках программы мероприятий правительства, этот пункт указывается как из других источников, не запрещенных законом», - подчеркнул Тоноян.

Экс-министр заявил, что не может публично назвать источники, добавив, что может указать их во время закрытого заседания.