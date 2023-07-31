Генпрокуратура обратилась к Совету Европы

Генпрокуратура Азербайджана обратилась в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Совет Европы по поводу экологических преступлений Армении, говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что Генпрокуратура продолжает расследование по информации загрязнения рек Араз и Охчучай в приграничной зоне с Республикой Армения.

«Интенсивное загрязнение трансграничного Охчучая на протяжении длительного времени крупным горнодобывающим предприятием Армении - Гараджанским медно-молибденовым и Гафанским горно-обогатительным комбинатами, а также строительство крупного металлургического завода в селе Ерасх (Араздейан) без проведения консультаций с азербайджанской стороной и нарушение норм охраны окружающей среды вызвало необходимость принятия дополнительных мер.

В связи с этим генпрокурор Азербайджана направил обращение в Организацию экономического сотрудничества и развития и Совет Европы.

В обращении упоминается важность соблюдения норм Конвенции ООН по охране трансграничных водотоков и международных озер, и Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо), которые предусматривают обязательное соблюдение требований по охране окружающей среды, в том числе норм правильной организации работы горнодобывающих предприятий.

Также подчеркнута важность сотрудничества с компетентными органами нашей страны в определении ущерба окружающей среде», - отмечается в сообщении.