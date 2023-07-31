Украина теряет миллиарды из-за оттока беженцев

Украинская экономика ежемесячно теряет около 2 миллиардов долларов из-за того, что миллионы украинцев стали беженцами и вынуждены жить и работать за границей. Об этом в эфире информационного телевизионного марафона сообщил министр финансов Сергей Марченко, передают украинские СМИ.

Ссылаясь на данные Национального банка Украины относительно расчетов граждан Украины за рубежом, министр отметил, что потери Украины составляют 2 миллиарда долларов в месяц.

«Это, конечно, средства, которые вымываются из экономики страны и вкладываются в экономики стран, которые приютили наших мигрантов», — сказал он.

Министр назвал это положение дел очевидной реальностью, а единственный способ, который может исправить эту ситуацию, – создать условия, когда сограждане смогут безопасно вернуться домой и работать в Украине, создавая добавленную стоимость.

Стоит отметить, что по оценкам Министерства экономики, в результате полномасштабного российского вторжения в Украину за пределы страны выехало более 6 миллионов украинцев. Кроме большой внешней миграции в Украине также зарегистрировано около 5 миллионов внутриперемещенных лиц.