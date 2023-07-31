Новая форма социальной поддержки «Опекунская семья»

Отдел экономики 15:40

12 июля текущего года президентом Ильхамом Алиевым были подписаны законодательные акты, касающиеся внедрения в Азербайджане института опекунской семьи. Опекунская семья – это широко распространенная в мире форма помощи детям, оставшимся без родителей или лишенным их попечения. Напомним в этой связи, что указом президента от 15 февраля 2022 года полномочия по государственной политике, регулированию и осуществлению контроля в сфере опекунской семьи переданы Министерству труда и социальной защиты населения. О том, что такое опекунская семья, и как данный институт будет функционировать в Азербайджане, представители министерства рассказали haqqin.az в ходе интервью.

Как отметили в министерстве, данная форма социальной поддержки предусматривает уход за детьми, потерявшими родителей, лишенными родительской опеки или размещенными родителями в соответствующие учреждения на короткий или длительный срок. Предполагается, что развитие детей будет осуществляться в семейной атмосфере на платной основе и под контролем государства. С целью внедрения в стране института опекунской семьи Минтруда изучило передовую мировую практику, в первую очередь, турецкий опыт. В рамках меморандума между азербайджанским Министерством труда и социальной защиты населения и Министерством семьи и социальных услуг Турции в братской стране были проведены тренинги по созданию опекунских семей. Сотрудники Агентства социальных услуг Минтруда на этих тренингах получили все необходимые знания. На вопрос, каким образом происходит создание опекунской семьи, в Минтруда ответили, что в соответствии с законодательными актами опекунская семья возникает на основании договора о передаче ребенка на воспитание лицу, желающему стать родителем-опекуном. Договор, таким образом, заключается между данным лицом и Министерством труда. Создание семьи происходит в три этапа: 1) регистрация лица, желающего стать родителем-опекуном, 2) выяснение степени соответствия интересам ребенка факта его потенциальной передачи в опекунскую семью, 3) заключение договора между Министерством и лицом, желающим стать опекуном. Желающий стать опекуном оформляет соответствующее заявление у нотариуса. Как и при усыновлении, прием обращений и управление услугами по созданию опекунской семьи осуществляется с помощью Централизованной электронной информационной системы Минтруда «Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление». К настоящему моменту данная система была в значительной мере усовершенствована, и с ее помощью осуществляется учет лиц, желающих создать опекунскую семью, а также учет переданных в опекунскую семью детей.

Отметим, что, в отличие от усыновления, в опекунской семье ребенок размещается временно. То есть между ребенком и родителями-опекунами не создается родительских отношений, а ребенок не считается наследником. Согласно действующему законодательству, родителями-опекунами могут стать как семейные, так и холостые совершеннолетние граждане Азербайджана обоих полов, постоянно проживающие на территории Азербайджанской Республики и имеющие как минимум среднее образование, а также не страдающие от специально указанных в законодательстве болезней и не осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Вместе с тем, за исключением случаев передачи детей в опекунские семьи родственниками опекунов-родителей, среднемесячный доход на каждого члена семьи (за исключением передаваемого в опеку ребенка) должен быть не меньше установленной по стране суммы прожиточного минимума. Жилплощадь на каждого человека должна быть не меньше установленной законом нормы. Нижний возрастной ценз для одного из семейных лиц, желающих стать родителем-опекуном (мужа или жены), составляет 25 лет, а для не состоящих в браке – 30 лет. К тому же разница в возрасте между не состоящим в браке лицом и ребенком, который передается в опекунство, должна составлять не менее 18 лет. Членами опекунской семьи могут стать дети, потерявшие родителей, лишенные родительской опеки или помещенные родителями в специальные детские учреждения. Для лучшего функционирования института в одну опекунскую семью нельзя передавать более 3 детей (за исключением случаев передачи в опекунство братьев и сестер). Учитывается и разница в возрасте детей, переданных в опекунскую семью. Так, не допускается передача в одну семью под опеку мальчика и девочки одного возраста. Дети, достигшие 7 лет, передаются в опекунскую семью с учетом их мнения, а достигшие 10 лет передаются в опекунские семьи лишь с их согласия. Определение соответствия интересам ребенка факта передачи его в опекунскую семью реализуется в несколько этапов. Оно определяется путем собеседования с лицом (лицами), желающим(и) стать опекуном-родителем, установления его(их) материально-бытовых условий, привлечения к тренингам. Также процесс включает выбор ребенка, соответствующего по параметрам лицу, желающему стать опекуном-родителем.

Что немаловажно, государством предусматривается механизм социальной поддержки опекунских семей. С этой целью в законодательстве учрежден новый вид пособия. Опекунские семьи будут получать выплаты за каждого взятого под опеку ребенка: 0 – 6 лет - 355 AZN; 7 – 13 лет - 375 AZN; 14 – 18 лет - 395 AZN. Для детей с установленной инвалидностью: 0 – 6 лет - 395 AZN; 7 – 13 лет - 415 AZN; 14 – 18 лет - 435 AZN. Для покупки этим детям сезонной одежды будет выдаваться разовое пособие – 200 манатов ежеквартально. Законодательством установлены права и обязанности опекунских семей. Так, опекуны-родители имеют право получать подробные сведения о ребенке, свободно определять методы его воспитания с учетом мнения Министерства и ребенка, выбирать образовательные учреждения по согласованию с Министерством и так далее, за исключением случаев, противоречащих интересам ребенка. В предусмотренные законом обязательства опекуна-родителя входит: участие в систематически проводимых Министерством тренингах; воспитание ребенка; забота о его физическом, психическом, морально-нравственном развитии и здоровье; обеспечение ему заботы и создания семейной атмосферы; создание условий для проведения встреч ребенка с семьей и родственниками (при наличии соответствующего разрешения со стороны Министерства); сотрудничество с Министерством для успешного исполнения разработанных для ребенка индивидуальных планов развития; получение разрешения со стороны Министерства при необходимости выезда вместе с ребенком за пределы страны; использование по назначению выданных пособий и представление Министерству соответствующих документов, подтверждающих целевое использование средств.