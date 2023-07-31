Wildberries вышел на рынок Азербайджана

Один из крупнейших в России онлайн-ритейлеров Wildberries сообщил, что вышел на рынок Азербайджана. Об этом сообщает Reuters.

Азербайджан стал восьмой страной, в которой присутствует Wildberries. Ранее компания, помимо России, начала работать на рынках Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Израиля и Кыргызстана.

Жители Азербайджана уже получили доступ к ассортименту продукции онлайн-платформы, в каталоге представлено более 5 миллионов товарных наименований. Первый пункт выдачи заказов открыт в Баку.