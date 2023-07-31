Состояние российских миллиардеров выросло на $32 млрд: больше всех заработал Вагит Алекперов

Состояние богатейших россиян выросло более чем на $32 млрд с начала 2023 года. Больше всех среди граждан РФ заработал находящийся под санкциями основатель «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, с января его состояние увеличилось на $5,9 млрд — до $21,3 млрд. Это следует из Индекса миллиардеров (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний. Его опубликовало Bloomberg.

После Алекперова в списке среди россиян по показателям общей прибыли идет председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, который разбогател на $4,98 млрд с января. Всего он заработал $24,8 млрд.

Самым богатым россиянином остается президент «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого выросло до $29,8 млрд. С начала 2023 года Потанин увеличил свой капитал на $1,23 млрд.

Согласно списку, убытки с начала года понес член Совета Федерации от Республики Дагестан и бизнесмен Сулейман Керимов: его состояние уменьшилось на $525 млн. Обеднели с начала года также Роман Абрамович (потерял $308 млн, общее состояние $7,51 млрд) и Вячеслав Кантор (потерял $243 млн, общее состояние $6,12 млрд).

В индекс включены данные 500 богатейших людей планеты, первое место продолжает занимать основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, на втором месте владелец LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно, третья строчка за основателем интернет-компании Amazon Джеффом Безосом.