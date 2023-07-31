Полтора года войны не убили в украинцах надежду и оптимизм. 59% и 33% соответственно назвали их своими ключевыми эмоциями, когда они думают про будущее. Но высок и уровень тревоги – 42%, причем с декабря прошлого года эта цифра выросла на 18%. Оптимистов стало на 7% меньше, чувство страха назвали почти 23%, на 14% больше, чем в декабре.

Было бы странно и неестественно, если бы событие такого масштаба и трагичности, как большая война, не отразилось бы на общественных настроениях страны, подвергшейся агрессии. Эти настроения и пытались выяснить украинские социологи из Фонда «Демократические инициативы» и Центра политической социологии, проведя опрос в июне этого года.

В украинских СМИ появились материалы с заголовками, несущими противоположные эмоции: «Треть украинцев согласна на мир любой ценой» и «Большинство украинцев не готовы идти на компромисс с врагом». Что интересно, речь идет о результатах одного и того же социологического исследования.

Исследователи поясняют эту динамику не только общей угнетающей обстановкой затянувшейся войны, но и конкретными обстоятельствами конца весны – начала лета, когда была взорвана дамба на Каховской ГЭС и звучали опасения, что российские войска устроят ядерный апокалипсис, выведя из строя Запорожскую АЭС. В мае только над Киевом, почти каждый день подвергавшимся атакам с воздуха, было уничтожено 169 БПЛА, 65 крылатых ракет, 13 баллистических ракет «Искандер» и 6 аэробаллистических ракет «Кинжал». Это был беспрецедентный уровень террора, действительно не располагавший к росту оптимизма.

Но вот данные опроса, будто треть украинцев готова к миру любой ценой, многих обескуражили. Еще бы, украинцы для многих стали образцом несгибаемости, а тут выходит, если не общая, то весьма представительная «сгибаемость».

Действительно, в опросе имелся пункт: «С каким из следующих утверждений Вы согласны в большей степени: «Я хотел/хотела бы, чтобы война закончилась в ближайшее время любой ценой» или «Я готов/готова согласиться с продолжением войны, если это нужно для победы»? 30,4% согласились с первым утверждением, 53,4% со вторым, затруднились ответить 16,2%. Вот вам и та самая треть, которая готова на все. Однако при уточняющих вопросах оказалось, что сторонникам мира любой ценой цена совсем не нравится и платить ее они не хотят.

Из этой трети только 23% согласились бы с оккупацией украинской территории, 13% пошли бы на то, чтобы оккупированные земли были признаны частью Российской Федерации. 28% готовы поступиться перспективой членства в Евросоюзе, 27% - вступлением в НАТО, но не больше. Вот и выходит, что реально за мир любой ценой максимум треть от первоначальной трети.

Сергей Шаповалов, аналитик Фонда «Демократические инициативы», поясняет этот феномен разницей между первоначальной эмоциональной реакцией на вопрос и вторичным рациональным разбором условий. Оглушенные и опустошенные войной люди хотели бы немедленного прекращения этого ужаса. Среди той трети «пораженцев» заметно больше людей пожилых и тех, кто живет за чертой бедности, выходцев из южных регионов страны, которые сильно пострадали и продолжают страдать в результате боевых действий. Эта эмоция естественна и абсолютно понятна. Но при уточнении их позиции большинство и этих украинцев, по сути, отказываются от первоначального утверждения о готовности к миру любой ценой. Вот и выходит, что настоящих пораженцев от силы 7-8%.

Это же исследование выявило убежденность 77% респондентов в том, что Украина может выстоять даже в случае продолжительной войны с Россией. Еще 16% «скорее верят» в победу. Скептиков лишь 11%. Пожалуй, это весь ресурс «партии немедленного мира». Нет, основания говорить о том, что Украина готова сдаваться, отсутствуют напрочь.