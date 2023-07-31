Лукашенко: «Вагнер» хочет «вломить» Польше, а мы не даем

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что наемники ЧВК « Вагнер » , приехавшие в Беларусь после мятежа Пригожина, хотели «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».

23 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге Лукашенко заявил, что «вагнеровцы» просят у него отпустить их в Польшу. Тогда же он продемонстрировал Путину карту, на которой якобы показана переброска польских войск к границам Беларуси.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что более ста наемников ЧВК «Вагнер» выдвинулись в сторону Сувалкского коридора возле Гродно в Беларуси.

1 августа Лукашенко, выступая на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области, ответил, что Беларуси «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор и никакой отряд «вагнеровцев» к нему не перемещается.

«Я пошутил, что «вагнеровцы» между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском воевали эти «вагнеровцы». Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят.

Пусть еще (польские власти) скажут белорусам и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. А это не одна тысяча. Я даже не хочу называть. Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших.

Они что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо», - заявил Лукашенко.