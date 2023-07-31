Братьев-игиловцев Салаховых будут судить

Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Сиявуш Гаджиев. Подготовительное заседание суда назначено на 9 августа.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу братьев Мирджалала и Мирджавида Салаховых, обвиняемых во вступлении в ряды террористической организации ИГИЛ, участии в боевой подготовке и преступлении по финансированию терроризма.

Согласно обвинительному акту, Мирджавид Салахов, вступив в ряды ИГИЛ в сирийском городе Ракка, был направлен в специальный тренировочный лагерь, где принимал участие в боевых учениях, обучался правилам применения огнестрельного оружия. Затем Салахов стал работать в ИГИЛ в качестве бухгалтера. Он организовывал ежемесячное обеспечение денежными средствами и продуктами питания членов террористической организации и их семей, в том числе семей погибших членов ИГИЛ. Чтобы избежать уголовной ответственности, Салахов какое-то время скрывался в других странах.

Установлено, что Салахова привлек в ряды ИГИЛ его брат Мирджалал. Последний был ранен в ходе боевых действий в Сирии.

Мирджавиду Салахову предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма) и 283-1.3 (участие в вооруженных конфликтах за пределами страны), его брату Мирджалалу Салахову - 283-1.1 и 283-1.3 (вовлечение в вооруженные конфликты за пределами страны и участие в таких вооруженных конфликтах) УК Азербайджана, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.