На Синае неспокойно: египетская армия несет потери

В результате атаки в ночь с 30 на 31 июля на базу правительственных сил Египта в городе Эль-Ариш в Северном Синае убиты восемь бойцов погранохраны и военнослужащих, 22 получили ранения. Об этом пишет израильский 9 Канал.

Среди погибших – командир армейского управления специальных операций в Синайском регионе в звании полковника и еще четыре старших офицера. Сообщается, что нападавшие смогли взять базу штурмом, при этом кто-то распылил большое количество слезоточивого газа внутри атакованных помещений.

Египетские власти пока не опубликовали официального сообщения по поводу произошедшего. В то же время местные источники утверждают, что штаб-квартира правительственных сил была захвачена джихадистами, содержавшимся в заключении на базе. Согласно этим утверждениям, несколько боевиков смогли освободиться из своих камер, захватить оружие и открыть огонь по стражам порядка.