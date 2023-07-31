Сегодня ночью будет наблюдаться суперлуние

В августе 2023 года жители Земли смогут дважды наблюдать астрономическое явление – суперлуние.

Согласно данным кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, суперлуние наблюдается, когда спутник в фазе полнолуния проходит ближайшую к Земле точку орбиты. В это время луна кажется на 14% больше и на 30% ярче.

Суперлуние произойдет в ночь с 1 на 2 августа. Луна будет находиться в фазе полнолуния 1 августа в 22:33 по бакинскому времени и в перигее - 2 августа в 09:53.