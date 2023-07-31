Откуда прилетели атаковавшие Москву беспилотники?

Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие сегодня Москву и Московскую область, прилетели с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в системе ПВО.

«Беспилотники, пытавшиеся атаковать Москву и Подмосковье в ночь на 1 августа, прилетели с территории Украины», - утверждает источник.

Официального подтверждения информации не последовало.

Между тем, по оценке экспертов журнала Newsweek, в Россию прилетели украинские дроны «Бобер». Дальность их полета составляет около 1000 километров. Как отметили аналитики, БПЛА «Бобер» в целом похожи на иранские «Шахеды». Только у «Бобра» немного больший размер крыльев.