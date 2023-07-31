Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:03

Хотя военные действия в Украине, начатые президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года с целью полного захвата страны, не дали ожидаемых результатов, успехи российской политики в Африке налицо. За последние 3 года в трех бывших французских колониях Черного континента были свергнуты прозападные правительства и заменены лояльными России режимами военной хунты. Сначала военные перевороты произошли в Мали и Буркина-Фасо, а на прошлой неделе – в Нигере. Все это значительно укрепило позиции России в Африке. Как сообщалось ранее, командующий Национальной гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани сверг президента Мухаммеда Базума, верного союзника Запада, в результате военного переворота. После этого Нигер охватили антифранцузские протесты: сторонники переворота с российскими флагами в руках напали на здание посольства Франции в столице Ниамее, выломали двери и повесили на забор российский флаг.

Есть сообщения, что за военным переворотом в Нигере стоят знаменитый ЧВК «Вагнер» и ГРУ. Правда, официальная Москва осудила военный переворот и призвала стороны «вернуться к конституционному процессу», но вот глава «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал вооруженный мятеж и назвал его борьбой народа за свободу от колониализма. Нигер – седьмой по величине импортер урана на мировой рынок и основной источник этого сырья для нужд энергетического сектора не только Франции, но и всего Европейского союза (ЕС). Также в Нигере размещены военные силы Франции и других стран, помогавшие местным жителям бороться с исламистами, ведь в регионе действует не только террористическая организация «Боко харам», но и местные ячейки «Аль-Каиды» и «Исламского государства». И вот Германия уже допустила вывод из Нигера своего военного контингента. Власти Франции резко осудили как сам госпереворот в Нигере, так и нападение на свою дипмиссию. Позднее нигерская хунта обвинила Францию в подготовке вторжения в Нигер для восстановления прежнего правительства. Один из организаторов госпереворота, полковник военно-воздушных сил Нигера Амаду Абдраман заявил, что министр иностранных дел Асум Масуд якобы разрешил французам нанести авиаудары по президентской резиденции. В хунте пригрозили, что любые попытки вызволить свергнутого президента из-под ареста обернутся «кровопролитием и хаосом».

В Министерстве иностранных дел Франции не стали ни опровергать, ни подтверждать информацию о готовящихся авиаударах, но подчеркнули: Париж считает Мохамеда Базума единственным легитимным главой государства и будет защищать своих граждан и свои интересы в Нигере. 30 июля соседи Нигера, входящие в субрегиональную организацию «Экономическое сообщество стран Западной Африки» (ЭКОВАС), ввели против хунты санкции, приостановив любые транзакции со страной, а также заморозив ее активы в центральных и коммерческих банках стран-участниц объединения. Блок также выдвинул ультиматум нигерской хунте: если те не вернут власть свергнутого президента в течение следующей недели, то страны-участницы сами предпримут все необходимые шаги для восстановления конституционного строя в Нигере, в том числе с применением силы. В Нигере проживает 24,4 миллиона человек, из которых двое из каждых пяти живут в условиях крайней нищеты, менее чем на 2,15 доллара в день. Как отмечает BBC World, президент Базум вступил в должность в 2021 году в ходе первой демократической и мирной передачи власти в Нигере с момента обретения независимости в 1960 году. Он проводил политику борьбы с бедностью. Но правительство Базума стало мишенью для исламистских боевиков, связанных с группировкой «Исламское государство» и «Аль-Каида», которые распределены по Сахаре и полузасушливому Сахелю. Под давлением исламистов армии в соседних Мали и Буркина-Фасо, также бывших французских колониях со значительными французскими интересами, захватили власть в этих странах, заявив, что это поможет в борьбе с джихадистами. Как и в Нигере, так и в этих странах ранее им помогало значительное количество французских войск, но по мере продолжения атак исламистов в регионе росли антифранцузские настроения: люди во всех трех странах начали обвинять французов в том, что они делают недостаточно для прекращения атак.

Придя к власти в августе 2020 года, хунта в Мали приветствовала группу российских наемников, поскольку те сначала вытеснили французские войска, а затем заставили уйти тысячи миротворцев ООН. И хотя атаки исламистов в Мали продолжаются, хунта Буркина-Фасо настолько сблизилась с Россией, что изгнала сотни французских солдат. В октябре 2022 года в Буркина-Фасо произошел военный переворот, и власть там захватили военные, связанные с «Вагнер». Военная хунта сразу изменила внешнеполитическую ориентацию страны и заняла пророссийскую позицию. В Нигере администрация Базума запрещала антифранцузские протесты. Тем не менее несколько групп гражданских активистов начали эскалацию антифранцузских настроений в середине 2022 года, когда администрация Базума одобрила передислокацию французских сил в Нигер после того, как им было приказано покинуть Мали. Ключевым среди антифранцузских группировок является движение «М62», сформированное в августе 2022 года коалицией активистов, движений гражданского общества и профсоюзов. Они возглавили движение против роста цен, плохого управления и присутствия французских войск. Заранее запланированные протесты группы были запрещены или жестко подавлены властями Нигера, а в апреле 2023 года лидер «М62» Абдулай Сейду был заключен в тюрьму на девять месяцев за «нарушение общественного порядка». После смещения президента Базума движение возродилось. Впрочем, до конца не ясно, связана ли эта группа с хунтой, известной как «Национальный совет по защите родины» (CNSP), или с Россией. В целом аналитики отмечают, что Россия, Китай и Турция за последние годы смогли значительно укрепить свои позиции в Африке, в то время как Франция теряет свою значимость. Как правило, в борьбе за влияние в Африке Россия использует военно-политические инструменты, а Китай – экономические рычаги. Турция же в основном отдает предпочтение религиозному фактору, использованию «мягкой силы» и гуманитарным проектам. Франция быстро утрачивает свои позиции на континенте в результате своей колониальной политики в прошлом.

В марте этого года президент Франции Эммануэль Макрон посетил африканские страны и попытался восстановить некогда доминирующее положение своей страны на континенте. Ради этого он объявил об окончании неформальной опеки над бывшими колониями, то есть провозгласил конец эпохи «французской Африки», и пообещал, что Франция перестанет вмешиваться во внутреннюю политику африканских государств. Но Париж говорит об этом уже далеко не в первый раз. Все французские президенты со времен Франсуа Миттерана заявляли о том, что эпоха «Франсафрик» закончилась, но в реальности это совсем не так. Даже сам Макрон в начале своего первого президентского срока в 2017 году уже сообщал о конце эпохи французского доминирования. Теперь задача Макрона – запустить этот процесс по-настоящему, не прибегая к использованию старых методов, таких как проведение военных операций и поддержание связей с местными элитами. Эммануэль Макрон хочет переформатировать французское присутствие в Африке и сделать так, чтобы войска выступали для африканцев в качестве военных советников, оказывая консультационную и экспертную помощь, но не воевали сами в каждой кризисной ситуации. Пока Макрон пытается изменить африканскую политику Франции и сохранить позиции своей страны, Россия не сидит сложа руки. Москва вместе с наемниками «Вагнер» использует широкомасштабную дезинформационную кампанию, чтобы ослабить позиции Франции. По мнению аналитиков, данная кампания России является одной из причин резкого роста антифранцузских настроений в африканских странах. Эта кампания также привела к тому, что тысячи сторонников России и Путина неожиданно вышли на улицы столицы Нигера и напали на французское посольство.

В 2021 году российские спецслужбы создали несколько групп, работающих в различных социальных сетях африканского сегмента Интернета. Эти группы называются «Русосфера» и «Сеть обороны России». Сеть была полностью запущена в феврале 2022 года, всего за несколько дней до вторжения России в Украину. Глобальная группа по дезинформации ВВС провела расследование совместно с американской компанией по мониторингу интернета Legaly и выяснила, что за этой сетью стоит 65-летний бельгийский политик Люк Мишель, называющий себя «сталинистом». В прошлом Мишель работал над легитимизацией оккупированных Россией территорий Украины и был связан с «Мерси Вагнер» – группой, поддерживающей работу российских наемников. В разговоре с сотрудником ВВС Мишель подтвердил, что создал сеть «Русосфера», но отрицал, что получал финансирование от России и главы «вагнеровских наемников» Евгения Пригожина. Родившийся в 1958 году Люк Мишель с юности присоединился к неофашистским группировкам в Бельгии, затем отправился в Ливию и поддерживал диктатора Муаммара Каддафи. Он также посещал Бурунди в качестве советника тогдашнего президента Пьера Нкурунзизы. На протяжении всего этого времени он поддерживал связь с Россией, работал с кремлевским молодежным движением «Наши» и создал самопровозглашенную «группу по наблюдению за выборами», которая объявила незаконные московские референдумы 2014 года в Крыму, Донецке и Луганске «свободными и справедливыми». «Я сталинист, — заявил он BBC. – Я защищал Россию с 1980-х годов. Я думаю, что Россия — единственная оставшаяся в Европе антиамериканская сила. Я ностальгирую по Советскому Союзу. Я хочу свободного мира без Америки».

Ульф Лессинг, аналитик немецкого Фонда Конрада Аденауэра, говорит, что дезинформационная кампания, организованная российскими спецслужбами в Африке, является одной из причин роста антифранцузских настроений в Мали и Буркина-Фасо и вывода французских войск из этих стран. С 2013 года около 5000 французских военнослужащих были привлечены к борьбе с воинствующими джихадистскими группировками в Мали, а также в Буркина-Фасо, Чаде, Нигере и Мавритании. Но после военных переворотов они ушли из Мали, а теперь готовятся покинуть и Буркина-Фасо. Дело в том, что на них оказывалось давление со стороны военных правительств двух стран, но Беверли Очиенг из BBC Monitoring соглашается, что народные настроения могли иметь к этому какое-то отношение. «Люди размахивали российскими флагами на протестах в Мали, Буркина-Фасо, Нигере и Чаде, и отчасти это связано с пророссийскими информационными операциями», — говорит Лессинг. В прошлом году во время переворота в Буркина-Фасо протестующие напали на посольство Франции и потребовали более тесных связей между Уагадугу и Москвой. Это напрямую согласуется с целями Люка Мишеля, который полагает, что «Россия должна заменить французов во всей Африке».