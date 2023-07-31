Турция резко сократила импорт из России

По сравнению с маем ($4,57 млрд) турецкий импорт из России в июне 2023 года сократился на 36% ($4,57 млрд в мае), к июню 2022 года — на 43% ($5,1 млрд).

Поставки товаров из России в Турцию в июне 2023 года составили в долларовом выражении $2,91 млрд, пишет РБК со ссылкой на TurkStat. Это минимум с октября 2021 года, следует из данных турецкого статистического ведомства.

За первую половину года Турция ввезла из России продукцию на $24,7 млрд. Это на 10,8% меньше, чем за тот же период прошлого года ($27,7 млрд). По доле импорта первенство Россия удержала — 13,4% от общего импорта Турции против 12% у Китая. Китай обошел Россию в июне как крупнейший поставщик товаров в страну в долларовом выражении, следует из данных TurkStat.

Поставки российского минерального топлива (группа 27 международной товарной номенклатуры — нефть, нефтепродукты, уголь, природный газ) в Турцию в июне сократились до $1,76 млрд, на 20% по отношению к маю ($2,2 млрд), показывают данные TurkStat. На энергоносители приходится более 60% всего импорта Турции из России.

Данные TurkStat по альтернативной классификации демонстрируют, что в июне 2023 года импортные закупки российских товаров по конфиденциальным статьям (к ним может относиться сырая нефть) составили $655 млн. Это на 18% меньше, чем в мае ($803 млн), в марте они приближались к $1 млрд.

TurkStat подсчитал, что в июне импорт в страну сырой нефти составил чуть менее 3 млн т — на 22% больше в физическом выражении, чем в мае, но на 5% меньше, чем в июне 2022 года. Ни общий импорт нефти в денежном выражении, ни импорт нефти по странам происхождения Турция не раскрывает.